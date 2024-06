Modica, donna salvata da tentativo di suicidio

Modica - Nei giorni scorsi personale del Commissariato di Modica, su segnalazione della Centrale Operativa della Questura di Ragusa, è intervenuto in soccorso di una giovane donna con intenti suicidi che era sul cornicione del tetto della sua abitazione. Al Numero Unico di Emergenza è giunta una comunicazione di una donna che ha riferito che la sua amica stava per compiere un insano gesto a causa del forte stato di sofferenza personale.

Acquisite tutte le informazioni necessarie immediatamente sono state inviate le Volanti sul posto. Gli Agenti alla vista della donna da subito hanno capito che la situazione era alquanto drammatica per cui hanno agito rapidamente. Mentre l’equipaggio di una Volante provvedeva ad instaurare un dialogo empatico con la donna al fine di farla desistere, gli Agenti dell’altra pattuglia hanno ritenuto che fosse opportuno cercare di avvicinarsi il più possibile alla ragazza per cui, dopo aver scavalcato la recinzione esterna hanno divelto e infranto il vetro di una porta finestra, sono riusciti così ad entrare in casa e raggiungere il tetto. I poliziotti non hanno esitato a mettere a repentaglio la propria incolumità raggiungendo la donna che era in piedi su una tavola di legno di un’impalcatura sul retro della casa a 10 metri di altezza, grazie alla loro prontezza sono riusciti a bloccarla prima che potesse lanciarsi nel vuoto.

Fondamentale è stata l’intesa tra gli Agenti che, nonostante la situazione precaria ed estremamente pericolosa in cui si trovavano, hanno mantenuto la freddezza necessaria per agire in totale sinergia, supportandosi e collaborando a vicenda per portare in salvo la donna. I sanitari del 118 immediatamente dopo hanno provveduto a prestare alla ragazza l’assistenza e le cure necessarie.