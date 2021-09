Modica, gatto salvato a 30 metri d'altezza su uno sperone di roccia. VIDEO

Modica - Una squadra operativa dei Vigili del Fuoco di Modica, coadiuvata da personale specializzato in tecniche speleo alpine fluviali, è intervenuta alle ore 13.15 sulla parete rocciosa, alta circa 30 metri, sovrastante via Santa Venera a Modica bassa, per il salvataggio di un gatto che, su segnalazione di alcuni cittadini, era incastrato tra le rocce e la rete metallica posta in aderenza per il rafforzamento della parete stessa.

Il personale intervenuto ha dapprima individuato l’animale, a circa 15 metri di altezza dalla pubblica via e successivamente si è calato dalla sommità della parete utilizzando l’attrezzatura in dotazione, provvedendo a svincolare il gatto e affidarlo alla proprietaria.

Sul posto personale Polizia Municipale di Modica.