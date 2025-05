Modica: grave incidente in moto al viadotto “Nino Avola”, 29enne trasferito a Catania

Modica - Un grave incidente autonomo si è verificato lunedì sera nei pressi del viadotto “Nino Avola”, sulla strada che conduce a Modica Alta, all’altezza del distributore di carburanti Blanco. Un motociclista di 29 anni ha riportato ferite serie in seguito all’impatto.

Il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo rovinosamente contro il guardrail. L’impatto lo ha sbalzato dalla sella, facendolo rovinare in un terreno adiacente alla carreggiata. L’allarme è stato immediato e sul posto sono rapidamente intervenuti una pattuglia della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al 29enne, per poi trasportarlo d’urgenza in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. A causa della gravità delle lesioni riportate nell’incidente, i medici dell'ospedale modicano hanno deciso il trasferimento del motociclista all’ospedale Cannizzaro di Catania, centro di riferimento per traumi di questo tipo.