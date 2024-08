Modica - Un gravissimo incidente è avvenuto giovedì sera intorno alle 22,30 sul ponte Guerrieri a Modica. Coinvolte due vetture, fra cui una Volkswagen Passat station wagon, che, per cause ancora da accettare, si sono scontrate violentemente. I due automobilisti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Sul posto gli agenti del commissariato di Polizia di Modica,una squadra dei Vigili del Fuoco e tre ambulanze del 118.