Modica, il cane antidroga Nico scova uno spacciatore

Modica - Nei giorni scorsi a Modica gli uomini della Squadra Mobile e del Commissariato di Modica, con il supporto delle unità cinofile della Questura di Catania, hanno tratto in arresto uno straniero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e Marijuana.

Si tratta di un giovane da qualche anno domiciliato a Modica e noto alle Forze dell’Ordine per i suoi pregiudizi di Polizia in materia di stupefacenti. L’operazione di Polizia, iniziata con alcune perquisizioni effettuate presso il centro storico di Modica nei confronti di alcuni soggetti gravitanti nell’ambiente della tossicodipendenza, si è conclusa con controlli estesi nel quartiere “Vignazza”, dove i poliziotti hanno identificato lo straniero che veniva sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, con esito positivo.

Infatti, grazie anche all’infallibile fiuto del cane antidroga “NICO”, il cane di razza malinois addestrato dalle Unità Cinofile per la ricerca di sostanze stupefacenti, all’esito della perquisizione è stata rinvenuta oltre 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già in parte confezionata in dosi e pronta per l’immissione del mercato.

Inoltre, è stata rinvenuta 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacenti in singole dosi e la somma in contanti di circa mille euro in banconote di vario taglio. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato collocato agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. All’udienza di convalida, il G.I.P. del Tribunale di Ragusa ha convalidato l’arresto applicando all’arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari.