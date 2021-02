Modica, il ladro di piantine: mai lasciarne una in strada... VIDEO

Modica – Ha posato una pianta in vaso in strada per un attimo, il tempo che è bastato a un automobilista per infilarla in macchina e ripartire. “Le comiche: furto di pianta" scrive da Modica Alta l’utente Peppe Fidone, postando ieri sul proprio profilo Facebook le immagini girate dalla propria videocamera stradale a circuito chiuso e chiedendo aiuto alla Rete per identificare il presunto ladruncolo.