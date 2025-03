Modica, la stalker siracusana menava il compagno suonandogliele di santa ragione

Modica - Il Commissariato di Polizia di Modica ha tratto in arresto una donna di origine siracusana in esecuzione di un ordine di carcerazione emanato dalla Procura della Repubblica di Milano.

La donna 50enne dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare una pena definitiva di 10 mesi di reclusione per i reati di stalking e lesioni aggravate in danno dell’ex compagno, irrogata dai magistrati milanesi.

I fatti di reato attengono a più condotte vessatorie e maltrattanti della donna nel biennio 2022-2024 in danno di un coetaneo con il quale i litigi erano soventi e parte dei quali si sono conclusi con la peggio per l’uomo, costretto a fare ricorso alle cure mediche. Non paga di ciò, la donna era solita pedinare l’ex compagno e contattarlo a qualsiasi ora del giorno e della notte tramite messaggistica social per cercare di riappacificarsi dopo le violente discussioni. La 50enne annovera altresì vari pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e per resistenza a pubblico ufficiale, tutti reati commessi durante il lungo soggiorno della stessa in Lombardia. Scontata la pena alla donna verrà applicata la misura della libertà vigilata per un anno.