Modica, donna lancia oggetti dal balcone e poi si barrica in casa

Modica - Lancia oggetti dal balcone e poi si barrica in casa. Momenti di tensione oggi pomeriggio al quartiere Sorda di Modica, in via Torre Cannata, tra via Risorgimento e corso Sandro Pertini. L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno segnalato una donna che lanciava oggetti dal balcone della propria abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che, dopo alcune ore di intervento, sono riusciti ad accedere all’interno dell’appartamento, scongiurando ulteriori gesti. Presenti anche un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

La donna è stata successivamente trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.