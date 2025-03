Modica, lite tra automobilisti in via San Giuliano: uno dei due scaglia un masso su parabrezza

Modica - Lunedì pomeriggio, la tranquilla via San Giuliano Sant’Elena è stata teatro di un violento alterco tra due automobilisti, sfociato in un episodio di inaudita violenza. La scintilla è scoccata quando uno dei due conducenti, che precedeva l’altro, ha improvvisamente arrestato la marcia, bloccando il veicolo che lo seguiva. La situazione è rapidamente degenerata: dalle parole grosse si è passati ai fatti, con i due uomini che sono scesi dalle rispettive auto e hanno iniziato a inveire l’uno contro l’altro. In un crescendo di rabbia, uno dei due ha afferrato un grosso masso da un muretto a secco e lo ha scagliato con violenza contro il parabrezza dell’auto dell’avversario.

La furia dell’uomo non si è placata: in preda all’ira, ha addirittura sradicato un palo della segnaletica stradale, tentando di colpire il rivale. La scena, di una violenza inaudita, ha spinto alcuni testimoni a chiamare le forze dell’ordine. Solo l’arrivo dei carabinieri è riuscito a riportare la calma e a placare gli animi. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire le responsabilità dei due automobilisti coinvolti.