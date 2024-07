Modica, maltrattamenti in famiglia, arrestato un 54enne

Modica - Gli Agenti del Commissariato di Modica nei giorni scorsi hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 54 anni residente a Modica, incensurato. I fatti sono avvenuti di mattina allorquando è pervenuta alla Sala Operativa una richiesta di intervento urgente per lite in famiglia. Gli Agenti di una Volante del Commissariato si sono recati subito presso l’indirizzo segnalato dove hanno constatato la presenza di un uomo che stazionava con fare agitato davanti l’abitazione segnalata e che continuava a suonare insistentemente il campanello. I poliziotti intervenuti hanno accertato che all’interno dell'abitazione vi era una donna col volto sanguinante, la quale aveva trovato rifugio proprio lì dentro; la stessa poco prima era stata aggredita dal marito e, in un attimo di distrazione dell’uomo, era riuscita a fuggire.

Vista la situazione i poliziotti hanno fatto intervenire un’ambulanza del 118 per le cure del caso. Le immediate indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti ed è stato accertato che la donna era stata aggredita dal marito per futili motivi, subendo la rottura del setto nasale; dalle indagini è emerso inoltre che si trattava di una serie costante e ripetuta di maltrattamenti da parte del marito nei confronti della moglie. Per evitare ulteriori pericoli, gli agenti hanno proceduto altresì al ritiro cautelare delle armi regolarmente detenute dal cinquantaquattrenne, ossia una pistola semiautomatica ed un fucile da caccia. Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.