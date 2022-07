Modica, motorini infernali: 12 fermi e 2 sequestri, coinvolti i genitori

Modica - Nella serata del 27 luglio il personale del Commissariato di Modica, della Polizia Stradale di Ragusa e della Compagnia Carabinieri di Modica ha effettuato un mirato servizio di controllo congiunto, finalizzato a reprimere fenomeni di disturbo alla cittadinanza, derivante da comportamenti alla guida di ciclomotori irregolari, causata dalla sofisticazione delle parti meccaniche e dei dispositivi di silenziamento, in orari notturni. Il fenomeno crescente dell’indisciplinata condotta dei motociclisti nel centro urbano di Modica, in particolare in orari notturni, era emerso anche da esposti della cittadinanza: da qui, l'operazione volta a impedire la recrudescenza della pratica dell’alterazione dei motoveicoli e ciclomotori, particolarmente diffusa tra i più giovani.

Tale pratica, già monitorata dalla Polizia Stradale iblea, si espande anche con la compiacenza di officine meccaniche del comprensorio modicano che, in maniera illecita, effettuano modifiche volte ad aumentare la potenza e la cilindrata dei ciclomotori, dei relativi terminali e dispositivi di silenziamento, spesso con il consenso di incauti genitori che, evidentemente, disconoscono i rischi per la salute dei propri figli e le conseguenze normative. Ci sono anche rimedi "domestici": chi toglie la lana di vetro dal silenziatore, o stacca del tutto la marmitta, o leva la spugna dall'air-box, bucandolo; chi lascia lente le viti del collettore e taglia via parte della guarnizione, o monta un carburatore piu' grande.

Nel servizio in argomento, gli operatori hanno avuto anche modo di constatare l’ennesima folle “moda” tra i giovanissimi di Modica, che attiene all’eliminazione dello specchietto retrovisore e del guidare di notte in centro urbano a fari spenti. Durante i controlli - in una sola serata - sono state elevate svariate contravvenzioni al Codice della Strada, con 12 fermi amministrativi di ciclomotori e due sequestri di motoveicoli, con il coinvolgimento dei genitori di giovani risultati minorenni. Gli operatori della Polizia Stradale effettueranno ora specifiche attività investigative volte ad accertare le officine meccaniche che hanno proceduto alla illegale maggiorazione dei veicoli, per le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.