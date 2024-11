Modica - Un uomo vittoriese di 56 anni è stato trovato esanime stamani in un B&b di via Resistenza Partigiana a Modica dove alloggiava da tempo per motivi di lavoro. L'uomo è stato colto da infarto. A fare la macabra scoperta un collega di lavoro.

Sul posto la Polizia che oggi a mezzogiorno ha restituito la salma ai familiari.