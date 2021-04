Modica - Un ragazzo di 23 anni è morto stasera a Modica dopo essere precipitato al suolo in seguito a una caduta dal balcone. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante gli immediati soccorsi.

Forze dell'ordine e sanitari intervenuti sul luogo della tragedia stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti della vita del giovane. Il ragazzo è rovinato al suolo dalla sua casa del quartiere San Giuliano, facendo un pauroso volo dal quinto piano.