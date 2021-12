Modica, raid vandalico al centro vaccinale

Modica - Gesto vandalico perpetrato ieri pomeriggio nei locali del centro vaccini di Modica, in contrada Beneventano. Ad accorgersi del fatto è stato il personale sanitario al momento dell'apertura per la ripresa della campagna vaccinale.

I vandali, introdottisi all’interno dei locali, hanno peso di mira l'unci computer che gestisce i dati sulle vaccinazioni, danneggiandolo con colpi di cacciavite e tralasciando tutti gli altri Pc, nel chiaro tentativo di fare perdere i dati sensibili in esso contenuti. I Pc del centro sono collegati ad un server esterno.

Un atto vandalico fine a se stesso o un tentativo di fermare la campagna vaccinale? A questo interrogativo stanno cercando di rispondere gli uomini della polizia di Stato che non tralasciano nessuna pista investigativa.

Sono state acquisite le immagini di telesorveglianza di cui è dotata la moderna struttura.