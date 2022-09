Modica, rissa fuori da un locale, Daspo per due violenti

Modica - Provvediemnti della Questura di Ragusa per la prevenzione di fatti criminosi

Sono stati notificati due Daspo Urbano (Divieto di Accesso a specifiche aree urbane) nei confronti di due soggetti che, nel mese di giugno, erano stati tratti in arresto, da personale del Commissariato P.S. di Modica, in quanto ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata all’esterno di un esercizio pubblico. Con il citato provvedimento D.A.C.U.R.- Daspo Urbano, ai due, veniva fatto divieto di accedere a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, ancorché di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, ubicati in una specifica area del centro storico del comune di Modica.