Modica, ritrovati cellulare e Ipad rubati a turisti

Modica - Agenti della polizia locale sono stati insospettiti dalle condizioni del portoncino di un’abitazione disabitata di Via Carlo Papa, nei pressi della Chiesa del Santissimo Salvatore. La porta era semiaperta, per cui un vigile urbano insospettito ha voluto controllare la situazione all’interno, dove ha rinvenuto un sacchetto di plastica contenente un IPad e un cellulare. Da ulteriori accertamenti, è emerso che si trattava di apparecchi che erano stati rubati qualche sera prima all’interno di un furgone di proprietà di due turisti, parcheggiato in Corso Umberto.

La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari che avevano già sporto denuncia di furto.