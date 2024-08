Modica, rubano in chiesa dalla cassetta delle offerte

Modica - Furto all’interno della chiesa madre di Modica. Alcuni giovani dopo essere entrati nel Duomo di San Pietro, durante la celebrazione eucaristica hanno gironzolato un po’, hanno acceso qualche candela e, mentre gli altri prendevano la comunione, hanno approfittato per portare via una cassetta con qualche spicciolo di offerte.

Il parroco don Peppe Stella, conferma la vicenda. “Gradirei parlare coi genitori degli interessati – dice il prelato – per fare loro comprendere che occorre stare vigilanti, in tutti i modi possibili, nell’educazione di questi ragazzini, per evitare in futuro gesti simili o peggiori”. Gli autori del furto sono stati ripresi dalla videosorveglianza.