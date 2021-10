Modica, rubate le ruote ad auto della mamma di una disabile

Modica - Accade anche questo. Che qualcuno rubi le ruote all'auto della mamma di una ragazza disabile, per puro atto di sfregio. Il triste episodio di miseria umana è accaduto in via Sorda Sampieri, nello stallo di sosta riservato ai disabili, sotto casa della donna.

E' di pochi giorni fa una denuncia pubblica che la donna aveva fatto sul proprio profilo Facebook, in cui lamentava una multa presa in un parcheggio a strisce blu a fronte del pass per disabili esibito sul parabrezza. Non è chiaro se l'atto di sfregio sia ricollegabile a questo episodio che aveva avuto come protagonista proprio l'auto lasciata ora senza ruote. Indaga la Polizia.