Modica, sciolta la prognosi per il pedone di 50 anni investito in via Loreto

Modica - È stata sciolta la prognosi per il pedone di 50 anni investito qualche settimana fa da un furgone mentre attraversava la strada all’intersezione tra la trafficata via Loreto e via Cavour. Le condizioni dell’uomo, dunque, sono fortunatamente migliorate tanto da fare decidere ai medici di sciogliere la prognosi Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava attraversando la carreggiata quando era sopraggiunto un furgone condotto da una donna.

L’urto era stato violento e il pedone aveva riportato ferite serie. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il cinquantenne è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”, dove i medici si sono riservati sulla prognosi a causa della gravità delle lesioni riportate.