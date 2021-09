Modica, scoppia scaldabagno, donna fugge sul terrazzo

Modica - Un incidente domestico che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. E' scoppiato lo scaldabagno in una casa di corso Francesco Crispi a Modica Alta, forse in seguito a una fuga di gas.

Una donna, assalita dal panico, ha riparato sul terrazzo per paura delle ustioni. Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118.