Modica, sostituisce la bombola esaurita con una nuova che scoppia

Modica - E’ rimasto ustionato su buona parte del corpo un settantenne modicano vittima di un incidente casalingo. L’uomo aveva appena sostituito la bombola di Gpl esaurita della sua cucina e stava effettuando la prova della corretta istallazione di quella carica. Come fanno, impropriamente, in tanti, per verificare se il tubo con la valvola era stato installato correttamente, ha utilizzato un accendino. Solo il tempo di avvicinare la fiammella alla bombola, dalla quale evidentemente c’era una fuoriuscita di gas, e si è verificato lo scoppio che ha investito il malcapitato. Soccorso, è stato trasferito all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”. Sul posto i vigili del fuoco.

L’episodio è di qualche settimana fa, ma se ne è saputo solo in queste ore.