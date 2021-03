Modica, tentano di speronare la Polizia, due fermati

Modica - Due giovani sono stati fermati dagli agenti di una pattuglia del Commissariato di Polizia di Modica dopo un inseguimento per le strade del Polo commerciale. E' accaduto intorno alle tre di questa mattina quando la volante della Polizia, in via Risorgimento, ha intimato l'alt ad un'auto con a bordo due giovani. Invece di fermarsi, il conducente ha accelerato tentando anche di speronare la volante: l'inseguimento si è concluso sulla circonvallazione Ortisiana. Gli agenti hanno fermato i due giovani con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.