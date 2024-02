Modica - Una Citroen C1 è finita fuori strada e poi si è ribaltata in un terreno circostante. E’ avvenuto lo scorso pomeriggio sulla ex provinciale Rocciola Scrofani, nei pressi di Contrada Cappuccina, a Modica. L'utilitaria era condotta da una giovane. Sono stati alcuni automobilisti in transito a tirarla fuori dal veicolo.

La conducente, molto scossa, se le cavata con lievi traumi.