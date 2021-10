Modica, una protesi gli buca l'intestino, muore dopo 15 anni da intervento

Modica - Aveva subito un intervento di trapianto renale, almeno 15 anni fa a Palermo e si era sottoposto alla dialisi per migliorare le sue funzioni renali. Quella protesi vascolare gli avrebbe però “bucato” l’intestino, provocandogli una imprevedibile emorragia interna.

L’uomo, modicano, imprenditore di materiali sanitari in contrada Trebalate, Marcello Cannata, 50enne, è deceduto all’Ospedale "Maggiore" dopo essere stato trasferito in pronto soccorso, venerdi scorso e immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sia pur tempestivo, l’intervento dei medici non è servito a salvargli la vita. E' deceduto nella mattina di mercoledì nel reparto di terapia intensiva. Lascia la moglie e un figlio di 3 anni