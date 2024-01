Modica, va in carcere il siracusano ladro di grondaie

Modica - Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Modica hanno tratto in arresto un 55enne di origini siracusane, ma domiciliato nel territorio modicano, disoccupato e con numerosi pregiudizi di polizia a carico.

I militari hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Ragusa con il quale è stata sostituita la precedente misura di affidamento in prova ai servizi sociali, di cui beneficiava l’uomo, e disposto il regime della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento scaturisce a seguito della denuncia in stato di libertà per furto aggravato di una grondaia in rame, avvenuto lo scorso 18 gennaio, che i militari della competente Stazione hanno inoltrato nei giorni scorsi all’Autorità Giudiziaria. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove permarrà per espiare la sua pena fino ai primi di dicembre dell’anno in corso.

Le attività di indagine svolte dai militari dell’Arma hanno fornito elementi utili all’Autorità Giudiziaria affinché potesse procedere ad un corretto inquadramento giuridico della fattispecie delittuosa in esame che, di conseguenza, ha consentito agli organi competenti l’emissione del provvedimento odierno.