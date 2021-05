Moglie, figlie e amante segregate in casa per 7 anni: arrestato 33enne

Siracusa - Da oltre sette anni costringeva a vivere sotto lo stesso tetto la moglie, l'amante e le quattro figlie minorenni, di cui due nate dalla seconda relazione, con violenze quotidiane. La polizia ha arrestato un 33enne della provincia aretusea con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate: gli investigatori parlano di "anni di maltrattamenti" e di uno "scenario inquietante" creato dal giovane tra le quattro mura.

"Vigeva un clima di vero e proprio terrore - dicono dalla questura di Siracusa - determinato dalla violenza fisica e psicologica che l'uomo perpetrava" sulle donne, totalmente assoggettate e costrette a vivere in una situazione di "semi-segregazione", non potendo uscire di casa se non con il suo consenso. La pena per il mancato rispetto delle regole era l'aggressione con calci, pugni e colpi di bastone. Anche contro le figlie minori. Le due donne, costrette in una condizione di bigamia, erano obbligate anche ad intrattenere rapporti sessuali a tre contro la loro volontà. Una "escalation di violenza fisica e morale" conclusa oggi con l'arresto dell'uomo, ora ai domiciliari, e le vittime ospitate in una località protetta.