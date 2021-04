Mondello: ultimo tuffo prima del rosso, ma arriva la polizia VIDEO

Palermo – Tanti studenti palermitani hanno approfittato martedì dell’ultimo giorno delle vacanze pasquali, e della zona ancora arancione che ancora avvolgeva il capoluogo, per prendere un po’ di sole in spiaggia a Mondello e fare un tuffo in acqua. Nelle immagini postate in Rete l’arrivo degli agenti, che sgombera in un batter d’occhio la battigia: l’ultimo che arriva si becca la multa!