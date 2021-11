Monreale, 23enne muore di infarto a due mesi esatti dal fratello

Monreale - Due fratelli accomunati da un tragico destino: muoiono a distanza esatta di due mesi, entrambi per un malore improvvviso. Lui, Alessandro Campo, 25enne, venne ritrovato morto a Favignana l'1 settembre; lei, Vittoria Campo, 23enne (foto), è deceduta per un infarto ieri, lunedì primo novembre. La ragazza si è sentita male ed è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia, dove però non c'è stato nulla da fare. La giovane di San Martino delle Scale, frazione di Monreale, era molto conosciuta nel mondo sportivo palermitano: per anni aveva giocato, infatti, nelle Ludos e l’anno scorso nel Palermo calcio femminile.

Vittoria non aveva mai avuto problemi di salute e da piccolissima aveva sempre praticato sport. A settembre Alessandro Campo, che era a Favignana per un lavoro stagionale, venne ritrovato cadavere in una casa dove alloggiava in affitto e fu disposta l’autopsia sul corpo. Gli amici che poco prima erano con lui raccontarono che qualche giorno prima aveva ricevuto la somministrazione del vaccino, si sentiva poco bene e aveva deciso di andare a riposare nella sua stanza, dove è poi morto da solo. Sul corpo non vennero trovati segni di violenza e l'esame autoptico appurò che a ucciderlo fu un arresto cardiaco.