Monreale si prepara ai funerali delle 3 vittime della strage

Monreale, Palermo - Si stringe il cerchio sui complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo accusato di strage per il triplice omicidio a Monreale. Quella sera a sparare non sarebbe stato solo Calvaruso ma almeno un altro giovane «alto circa 1,90 m e con la barba e i capelli scuri». A fare questa descrizione sono diversi testimoni della strage. Il ragazzo avrebbe guidato una moto Bmw Gs nero vecchio modello. Dietro di lui ci sarebbe stato il secondo che avrebbe sparato. I testimoni hanno raccontato che chi sparava «era basso e magro mentre il conducente alto circa un metro e novanta, con barba folta e nera, entrambi indossavano il casco».

«Posso dirvi che sono stati esplosi molti colpi d’arma da fuoco quasi in simultanea, ciò mi ha fatto pensare che ci fossero più armi. Un mio amico ha sentito dire al conducente del Bmw al passeggero di non mirare in aria ma di sparare proprio sulla folla», ha detto uno dei testimoni sentiti dai Carabinieri. Una decina i ragazzi che avrebbero fatto parte del gruppo dei palermitani. Altre volte avevano frequentato la piazza. Ieri il gip di Palermo Ivana Vassallo ha convalidato il fermo di Calvaruso. Domani a Monreale saranno celebrati i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo.

Il Comune si è fatto carico delle esequie dei tre ragazzi «un gesto di vicinanza alle famiglie coinvolte da un così grave e inaspettato lutto». Per quella giornata sarà lutto cittadino. E’ probabile che ad assistere alla celebrazione ci saranno centinaia di persone, la strage ha sconvolto la cittadina normanna che era addobbata a festa con le luminarie, perché si apprestava alla festa del Santissimo Crocifisso, la 399/ma edizione, che è stata annullata.