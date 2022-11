Montano l'albero di Natale, gli si brucia l'albero, e va a fuoco la casa

Avola - Un improvviso corto circuito ha fatto scoppiare un incendio in un appartamento ad Avola. Il fuoco ha letteralmente divorato la casa in via Umberto Giordano. L'allarme è scattato verso l'una e mezza. Le fiamme che si sono subito propagate hanno devastato l'abitazione di un piano, occupata da una anziana donna e dal figlio. Entrambi si sono rifugiati sul terrazzo per scampare al rogo. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Noto che ha messo in salvo madre e figlio. I vigili del fuoco hanno subito portato all'esterno la bombola del gas per evitare l'esplosione, ma la casa è stata dichiarata inagibile.

Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe partito dall'albero di Natale fatto in anticipo da madre e figlio. Il mal funzionamento dell'illuminazione avrebbe scatenato l'incendio. Le fiamme hanno svegliato l'intero quartiere anche per le sirene dei vigili del fuoco e molte persone si sono riversate in strada in attesa dello spegnimento del fuoco. I tecnici dopo un sopralluogo hanno dichiarato inagibile l'appartamento della coppia.