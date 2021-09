Monterosso Almo, massacra di bastonate il cane: il VIDEO è allucinante

Monterosso Almo - “Mostro all'Italia intera e al Governo italiano la violenza inaudita di un uomo di Monterosso Almo verso il suo povero cane, legato anche alla catena in veranda”. Con queste parole Enrico Rizzi ha diffuso oggi sui suoi canali social le immagini agghiaccianti di un cittadino che sfoga i suoi più brutali istinti contro il cane indifeso.

“Continue e fortissime bastonate tra le urla strazianti dell'animale e calci fino a farlo rotolare giù dalle scale - continua l’animalista siciliano -. Il mio è un grido d'allarme all'attuale classe politica affinché intervenga immediatamente per punire in maniera più dura questi crimini efferati sugli animali: nel frattempo corro a salvare questa povera anima innocente che non può aspettare un solo minuto di più”. Rizzi, infatti, ha numerosi contatti con le forze dell’ordine nel suo network e grazie alle sue video-denunce sono tanti i balordi che riesce a far denunciare ogni anno.