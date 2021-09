Monterosso Almo, salvato il cane bastonato VIDEO

Monterosso Almo – “Non me ne andrò da qui senza il cane”. Promessa mantenuta e giustizia fatta. Nel filmato embeddato, girato in una lunga diretta Facebook, l'arrivo ieri pomeriggio di Enrico Rizzi, con le forze dell’ordine, davanti casa dell'uomo immortalato mentre prendeva a bastonate il suo cane (foto 1). La ferocia delle immagini ha sconvolto i cittadini di Monterosso, richiamando sul posto anche i media. Momenti di tensione davanti la caserma dei carabinieri (foto 2), dove si sono udite di alcuni cittadini contro l’anziano, arrivato scortato dai militari.

Sentita la Procura della Repubblica di Ragusa, l’Arma ha formalizzato la nomina dell’animalista siciliano a “custode giudiziario” del cane, sequestrato al padrone: nel secondo video allegato, mentre se ne vanno via in macchina insieme. A Rizzi ha telefonato, per ringraziarlo, anche il sindaco Salvatore Pagano, esprimendo "profonda condanna per quanto accaduto". L’animale è stato temporaneamente affidato ai volontari della Lida Piazza Armerina (foto di copertina), dov’è stato visitato da un veterinario vista l’evidente displasia riscontrata all’anca.