Monti Bonifato e Pellegrino a fuoco: fiamme vicino alle case FOTO | VIDEO

Alcamo - Da ieri sera brucia Monte Bonifato ad Alcamo, in provincia di Trapanni. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni, che sono state evacuate, e la riserva naturale. Nei primi due video, girati dai residenti, il momento in cui il fuoco è divampato alla massima intensità facendo scattare l'allerta. Da stamattina in azione anche un Canadair da Lamezia Terme.

Se in questo caso le cause del rogo sono ancora da stabilire, è invece certo che siano stati i fumogeni accesi e lanciati dai tifosi del Palermo, durante la partita di ieri con l'Avellino, ad appiccare il fuoco sul Monte Pellegrino (nel terzo video), dove sempre da ieri sera un vasto incendio sta divorando ettari di bosco e vede impegnate anche stamane diverse squadre di vigili del fuoco e dei forestali regionali.