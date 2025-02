Morì per salvare i familiari da un incendio, deceduta anche la madre di Salvatore Benfari

Agrigento - È morta nel pomeriggio di ieri, al centro grandi ustioni dell‘ospedale Civico di Palermo dove era ricoverata dallo scorso 3 febbraio, Paola Grisafi, 74 anni, la donna di Caltabellotta rimasta gravemente ferita nell’incendio del suo appartamento, avvenuto in via dei Cappuccini, nel centro del paese. Episodio nel quale aveva perso la vita il figlio della donna, l’operaio Salvatore Benfari, di 47 anni, che aveva sfidato le fiamme pur di mettere in salvo le due figlie, di 8 e 12 anni. Benfari, che lavorava nel nord Italia e che di tanto in tanto tornava in Sicilia a trovare i familiari, aveva poi provato a soccorrere anche l’anziana madre. Ma probabilmente avrebbe perso i sensi nella casa avvolta dalle fiamme. Paola Grisafi era stata soccorsa da alcuni vicini di casa e poi trasferita in elisoccorso a Palermo.

«Siamo tutti molto addolorati, dopo la tragedia del povero Salvatore adesso quella di sua madre, l’intera comunità si stringe attorno a questa sfortunata famiglia», ha detto il sindaco di Caltabellotta Biagio Marciante.