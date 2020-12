Morire a 15 anni, cadendo dalla bici per evitare un cane: addio a Michele

Avellino – Non ce l’ha fatta Michele Santoro, 15enne di Montella è deceduto ieri all’ospedale Moscati di Avellino, dove era ricoverato in rianimazione dallo scorso 22 dicembre, quando era caduto dalla sua bicicletta per evitare di investire un cane e aveva battuto violentemente la testa sull’asfalto. Un tragico incidente, di quelli di cui non è possibile farsi una ragione. Il cuore del ragazzo si è fermato a lungo prima che il 118, intervenuto sul posto, riuscisse a rianimarlo: le sue condizioni di salute erano apparse subito disperate, tanto che si era reso necessario intubarlo. "Michele ci ha lasciati! La perdita di una giovane vita, stroncata da un crudele e ingiusto destino, suscita in tutta la Comunità montellese sgomento e indicibile dolore! – scrive l’amministrazione comunale -. Facendoci interpreti di un sentimento collettivo, ci uniamo all’immenso dolore dei genitori, dei familiari e degli amici tutti, con sincera commozione. Riposa in pace, caro Michele".