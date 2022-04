Morsi e pugni: ospite ubriaco fradicio rovina il pranzo di Pasquetta

Pachino, Sr - Un 23enne invitato a pranzo da amici di famiglia nel giorno di Pasquetta, si è pesantemente ubriacato tanto da perdere il controllo e dare in escandescenza: nel tentativo di placarlo, il ragazzo prima ha morso ad un braccio il padrone di casa 45enne; quindi, all’arrivo dei polizotti, ha sferrato un pugno in faccia al nipote del padrone di casa, di 27 anni. Una scena di violenza improvvisa, avvenuta sotto gli occhi degli altri commensali che non credevano a quanto stava accadendo. Zio e nipote, dichiaratisi amici dell’aggressore, hanno riportato pochi giorni di prognosi e hanno deciso di non querelare l'invitato.

Ma non è finita: portato in Commissariato, il 23enne ha tentato di scagliarsi contro i propri genitori e poi contro un poliziotto, spintonandolo fino a farlo cadere a terra. Per tali ragioni il giovane è stato denunciato, per i reati di violenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali. Al ragazzo sono stati anche ritirati 3 fucili, posseduti legalmente, dei quali però aveva omesso di denunciare il trasferimento da un luogo di detenzione ad un altro: motivo cha ha fatto scattare un'altra denuncia. Attualmente è ai domiciliarti in attesa dell’udienza di convalida.