Morta per overdose di chemioterapia, chiesti 2 milioni di danni

Palermo - Citati in giudizio davanti alla Corte dei Conti i medici coinvolti nella morte di Valeria Lembo, dopo una overdose di chemio al Policlinico di Palermo. Era il 2011 e secondo l’accusa alla 34enne, madre di un bimbo di sette mesi, le fu somministrato un farmaco chemioterapico 10 volte maggiore della dose prevista dai protocolli.

La procura regionale ha contestato un danno erariale di quasi 2 milioni di euro ai danni dell’azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» del capoluogo siciliano: ai medici Sergio Palmeri (circa un milione di euro) Alberto Bongiovanni e Laura di Noto (397mila a testa) e alle infermiere Elena Demma e Clotilde Guarnaccia (entrambe 49mila euro). Tutti dipendenti della struttura pubblica.

Lo scorso febbraio la Corte d'appello palermitana ha condannato per omicidio colposo a tre anni di carcere e altrettanti di interdizione dalla professione medica Palmeri, primario del reparto di Oncologia dell’ospedale universitario; l’oncologa Di Noto a due anni e tre mesi (2 anni di interdizione); e lo specializzando Bongiovanni a tre anni e cinque mesi (rispondeva anche di falso, 3 anni di interdizione dall’esercizio).

Secondo quanto accertato in sede processuale con i pronunciamenti di condanne penali in primo e secondo grado, fu una catena di errori a provocare il decesso della vittima (affetta da un linfoma di Hodgkin) culminati nella somministrazione di 90 milligrammi di antitumorale – la Vimblastina – anziché 9. Bongiovanni cancellò dalla prescrizione lo zero davanti al nove per nascondere l'errore della Di Noto, che però non ha mai negato le proprie responsabilità e ha ottenuto infatti le attenuanti generiche.

La Cassazione a marzo ha annullato le condanne per Palmeri e Guarnaccia mentre ha rinviato gli altri due imputati, solo per la rideterminazione della pena, tenendo conto del caos gestionale nel nosocomio. Diverso il caso del primario, per cui l’annullamento è dipeso da una difetto di notifica. Per Guarnaccia, invece, non c’era una norma che le imponesse di confrontarsi con il solo Palmeri.