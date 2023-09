Morta per shock anafilattico dopo anestesia, sequestrata la salma

Catania - E' stata sequestrata la salma di Maria Grazia Fiore, la donna 57enne di Scicli morta due giorni fa all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania in seguito a shock anafilattico conseguente alla somministrazione dell'anestesia.

News Correlate Maria Grazia Fiore muore di schock anafilattico per una anestesia

Il figlio della donna ha sporto denuncia in Questura a Catania e la polizia ha provveduto al sequestro della cartella clinica della donna che doveva sottoporsi a un banale e routinario intervento alla tiroide. Da quel che si apprende, in passato per ben tre volte Maria Grazia era stata sottoposta ad anestesia senza accusare problemi. Il 26 settembre invece l'anestesia si è rivelata letale per lei.

Maria Grazia Fiore, sposata Rinzo, era una grande lavoratrice. Aiutava il marito nell'azienda agricola di Donnalucata, borgata dove vive la famiglia, recentemente era stata impegnata in una struttura sanitaria come personale ausiliario e si recava nelle attività del figlio barista per aiutarlo nella gestione dei locali, a Modica e a Marina di Modica.

Amava il ballo, non si sottraeva all'idea di dover svolgere a volte due, tre lavori, era una donna forte e positiva. Così la descrivono le amiche che oggi, inconsolabili, la piangono. I problemi alla tiroide per Maria Grazia erano emersi poco più di un anno fa. Un rapido dimagrimento, la diagnosi, le cure, la dieta ferrea: il suo corpo si era indebolito e sciupato. Maria Grazia sapeva di doversi operare e aveva scelto di farlo fuori dalla provincia di Ragusa, all'ospedale Garibaldi Nesima, dove una banale anestesia si è rivelata letale per lei.

La Procura della Repubblica di Catania ha disposto il sequestro della salma, in attesa di nominare un medico legale incaricato dell'autopsia. Maria Grazia lascia il marito e due figli, un maschio, conosciuto come detto nella sua attività di barman, e una ragazza, che ha lavorato nella ristorazione e recentemente si era trasferita in una città del Settentrione.