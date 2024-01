Morte del medico siracusano, le condizioni dei feriti. Disposta autopsia

Modica - L'incidente in cui ha perso la vita il dottore Angelo Giudice, queste le condizioni dei feriti.

Non sono ancora sciolte le prognosi per i due feriti più gravi. Il bambino di 6 anni, nipote della vittima, è ancora in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania: le sue condizioni cliniche sono ancora critiche. Il bambino viaggiava nella stessa auto del nonno; il medico siracusano sedeva sul lato del passeggero della Fiat Tipo. L’altro ferito grave, il messinese che era alla guida dell’Opel Corsa, è ricoverato al reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica anch’egli in prognosi riservata.

La moglie della vittima, una signora di 71 anni, è stata operata stamane dall’equipe del reparto di Ortopedia dell’Ospedale ”Maggiore-Baglieri” di Modica per una serie fratture riportate, due al femore e due alle gambe. L’intervento è durato 4 ore con un indice di complicanza abbastanza alto ed è riuscito perfettamente.

Il genero del dottor Angelo Giudice è ricoverato invece in chirurgia. Anch’egli dovrà essere sottoposto ad intervento dai medici del reparto di Ortopedia. Si attende, intanto, la data dell’autopsia disposta dal magistrato sul corpo del medico siracusano morto nel tragico incidente.