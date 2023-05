È morto Alessandro D'Alatri

E’ morto Alessandro D'Alatri, il regista aveva 68 anni. Romano, 68 anni, ha firmato molti film, da Americano Rosso a La Febbre, fiction tv come I bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi e Il Professore, ma anche videoclip musicali e tantissimi spot pubblicitari.



La notizia della morte di Alessandro D'Alatri, morto per malattia, giunta improvvisa, ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Quanti hanno apprezzato le sue opere, da Americano Rosso a Casomai fino ai recenti successi televisivi di "I Bastardi di Pizzofalcone", "Il commissario Ricciardi" e "Un professore", oggi lo piangono e chi ha avuto la possibilità di conoscerlo di persona

Nel 1991 vinse il David di Donatello come miglior regista esordiente per «Americano Rosso»

Alessandro è stato sposato con Christiane Horedt, donna tedesca. Il matrimonio è durato 26 anni, prima della separazione avvenuta a marzo 2021. Dall’unione sono nate due splendide figlie: Carolina D’Alatri e Federica D’Alatri.