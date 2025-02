È morto Angelo Puccio, il ciclista 51enne investito a Giarre domenica

Giarre, Catania - È morto ieri sera Angelo Puccio, il 51enne originario di Giarre, che domenica 2 febbraio è stato investito da un’auto sul viale Federico II di Svevia. Puccio è stato investito da un’auto che viaggiava nella sua stessa direzione di marcia. Dopo l’impatto il 51enne è finito contro il parabrezza della macchina e poi sull’asfalto. L’uomo è stato soccorso dal 118 e poi portato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. È arrivato in codice rosso e, visti i gravi traumi al cranio e alla colonna vertebrale, è stato ricoverato in Rianimazione.

L’uomo era stato sottoposto a due delicati interventi al cervello, ieri sera il decesso.