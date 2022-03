Morto bimbo di 8 mesi travolto da una Jeep guidata da un 89enne

Teramo - È morto il bambino di otto mesi investito sei giorni fa mentre era nel passeggino e stava attraversando la strada con la nonna vicino alle strisce pedonale, sulla statale 150 nella frazione di Pagliare di Morro d'Oro, in provincia di Teramo. La donna 62enne e il piccolino Damiano sono stati travolti da una Jeep Renegate, condotta da un uomo di 89 anni, che ha detto di non averli visti. La nonna è stata colpita ed è volata via per diversi metri, il passeggino è rimasto schiacciato contro un palo della luce, il corpicino è stato sbalzato fuori.

Immediati i soccorsi, ma le condizioni del bambino sono state giudicate fin da subito disperate. Stabilizzato all'ospedale di Termo, è stato trasportato all'ospedale Bambino Gesù di Roma dove questa mattina è deceduto dopo che le sue condizioni sono state sempre «estremamente critiche».