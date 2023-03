Morto Bruno Astorre, senatore del Pd: l'ipotesi è di suicidio

Roma - Tragedia negli uffici del Senato a Palazzo Cenci, nel centro di Roma: venerdì mattina, alle 12.50, il senatore del Pd Bruno Astorre è morto secondo le prime informazioni dopo essere caduto da una finestra al quarto piano dell'edificio. Inutili purtroppo i soccorsi del personale medico di un'ambulanza dell'Ares 118 fatta intervenire sul posto dagli addetti alla sede distaccata di Palazzo Madama. Fra le ipotesi al momento al vaglio della polizia c'è quella di un gesto volontario.

Il portone dello storico stabile a due passi dal ministero della Giustizia è stato subito chiuso. I vigili del fuoco sono stati chiamati insieme con la Scientifica che sta eseguendo un sopralluogo. Davanti a Palazzo Cenci sono giunti il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell'ispettorato della polizia di Stato presso il Senato. Fra i primi ad accorrere, insieme con molti parlamentari, l'ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti e la senatrice dem Cecilia D'Elia. La moglie di Astorre, Francesca Sbardella, sindaca di Frascati, è stata accompagnata nell'edificio dall'ex vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori (Pd).

Astorre, che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 11 marzo, era stato rieletto senatore nel secondo collegio proporzionale che riunisce le cinque province del Lazio. «Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene», scrive il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, mentre l' ex segretario del Partito democratico Enrico Letta twitta: «Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C'e' il silenzio. C'e' la preghiera. L'abbraccio ai suoi cari». «Ciao Bruno, amico di una vita. Ci hai insegnato cosa vuol dire amare la politica, amare la propria terra, voler bene alle persone. Ogni giorno ci hai salutato con la gioia negli occhi ridenti e noi ti ricorderemo per sempre cosi», il ricordo invece di Dario Franceschini.