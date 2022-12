Morto Giorgio Falcetto, il medico aggredito con l'accetta da siciliano

San Donato Milanese - È morto dopo 36 ore di agonia Giorgio Falcetto, il medico 76enne ferito a colpi d'accetta nel parcheggio del Policlinico di San Donato Milanese martedì 13 dicembre. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e i medici del San Raffaele, dove era stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso, avevano tentato un disperato intervento chirurgico. Troppo gravi le lesioni alla testa provocate dai colpi sferrati con l'ascia da un 62enne di Rozzano che è poi stato fermato dai carabinieri.

Falcetto, originario di Biella, aveva cinque figli e si era laureato nel '70 all'università di Torino. Dopo anni di lavoro nel pubblico in Piemonte, una volta raggiunta la pensione aveva deciso di tornare in prima linea come chirurgo a contratto al pronto soccorso del Policlinico San Donato. Martedì è stato colpito mentre «smontava» dopo il turno di notte. «Apprendo con grande dolore la notizia della morte del dottor Giorgio Falcetto, selvaggiamente aggredito. Esprimo il cordoglio e la vicinanza di tutta la Regione Lombardia e dei lombardi ai suoi familiari e ai suoi cari. Una preghiera per il dottor Giorgio», il ricordo del governatore lombardo Attilio Fontana.

L’uomo che lo ha ucciso, un 62enne con vecchi precedenti per truffa e armi, originario del Messinese ma da anni a Rozzano (Milano), è ora accusato di omicidio volontario. I carabinieri lo hanno fermato martedì pomeriggio dopo una caccia all’uomo durata ore. Per lui il pm Giovanni Polizzi ha chiesto la convalida del fermo al giudice e la custodia cautelare in carcere. Al momento la sola certezza — come conferma anche un video girato da un passante — è che il medico sia stato colpito durante una lite banale. L’auto della vittima, una Chevrolet, era stata lasciata in divieto nella corsia riservata alle urgenze, Bifronte l’avrebbe urtata sulla fiancata destra volontariamente e a quel punto il medico è uscito dal reparto.

Il video mostra solo alcuni secondi di discussione in cui il chirurgo è in piedi di fianco all’Alfa 147 di Bifronte con l’uomo alla guida. A quel punto però il killer sarebbe sceso impugnando una accetta presa dal bagagliaio per colpire più volte alla testa la vittima. Davanti ai carabinieri, il 62enne ha detto di conoscere Falcetto, pur non ricordandone il nome, perché il medico gli «aveva fatto una flebo quattro mesi prima» senza risolvere i suoi «problemi». Una versione che per ora non trova riscontro documentale. Il killer ha fatto davvero un accesso in ospedale in quella data ma Falcetto non era in servizio. Allo stesso modo non risulta che il 62enne sia mai stato in cura per problemi di salute o mentali. Restano però molti dubbi, legati soprattutto alla fuga del 62enne che è scappato verso casa usando strade secondarie (dove non c’erano conta targhe) e ha nascosto l’ascia nell’area comune di un palazzo, mentre agli inquirenti ha detto di averla gettata subito in un tombino. Il sospetto è quindi che si trattasse di un’azione mirata, o al limite di uno scambio di persona.