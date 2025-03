È morto il 16enne caduto dal lucernario del parcheggio di Etnapolis

Belpasso, Catania - Non ce l’ha fatta il 16enne caduto ieri pomeriggio da un lucernario del parcheggio esterno di Etnapolis, al secondo piano del centro commerciale di Belpasso, mentre era in compagnia di altri ragazzi. Il ragazzo, precipitato da un’altezza di circa 15 metri, è stato soccorso da personale del 118 e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove è morto qualche ora dopo per le gravissime lesioni interne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Paternò che hanno sequestrato l’area per i necessari accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Non è ancora chiaro perché il giovane si trovasse su quel lucernario, area pericolosa e non destinata al passaggio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.