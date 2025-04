Morto il bambino di 4 anni caduto con la minimoto. Si chiamava Thomas Viviano

Palermo - Non ce l’ha fatta il piccolo Thomas Viviano, 4 anni appena, rimasto coinvolto lunedì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Boccadifalco. Dopo quattro giorni di ricovero - era in coma e intubato all’ospedale Di Cristina -, è deceduto in reparto a seguito delle profonde lesioni aggravate da un’estesa emorragia cerebrale che ha compromesso ulteriormente il quadro clinico. Alle 14,30 è iniziato il periodo di osservazione per morte cerebrale che si è concluso alle 20,30. Stamani i medici avevano eseguito un nuovo elettroencefalogramma e altri esami per valutare la funzionalità cerebrale. Lunedì notte il bambino era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre la pressione cranica, ma il tentativo disperato dei medici della Neurochirurgia del Civico non è bastato a salvargli la vita.

Il piccolo Thomas non era solo quando è salito sulla minimoto schiantandosi contro il muro, a pochi metri dalla sua abitazione, in via Giovanni Bruno, nel quartiere Boccadifalco. Secondo la polizia municipale difficilmente il bambino avrebbe potuto accendere da solo la mini moto a benzina con motore a strappo. Prima di potere essere avviata, è necessario girare la chiave e poi tirare un filo elettrico per avviare lo scoppio. Al suo fianco, dunque, c’era un adulto: ne sono certi i vigili della sezione Infortunistica. Sulla minimoto immediatamente sottoposta a sequestro giudiziario, i vigli hanno accertato l’applicazione di rotelle per dare una maggiore stabilità durante l’utilizzo.