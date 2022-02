Morto il ciclista caduto dal burrone, Nunzio Salvatore Cavallaro

Taormina - Tragedia questa mattina nel Taorminese. Un ciclista sessantenne di Mascali, Nunzio Salvatore Cavallaro, è precipitato in un burrone della "Rotabile Castelmola" ed è purtroppo morto. Sul posto, nell’immediatezza dei fatti, per prestare i soccorsi del caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Letojanni e i carabinieri. Purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate dal ciclista titolare a Mascali di una impresa edile.

L’incidente, come dicevamo, è avvenuto in un curvone di una strada tortuosa, via Leonardo da Vinci. L’uomo avrebbe perso il controllo della bici e si è schiantato contro la ringhiera di protezione: la bici è rimasta incastrata nella grata, l'uomo invece è volato via precipitando per decine di metri in fondo alla scarpata. Sul caso indaga la polizia del commissariato di Taormina.