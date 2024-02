Modica - È morto all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica l’uomo investito da un’auto ieri, domenica, all’inizio di via Nazionale, mentre attraversava la strada.

L’uomo era stato trasportato al pronto soccorso in ambulanza in codice rosso. L’87enne è spirato al pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’episodio.