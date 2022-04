Morto il prof. Ruggero Vigo, travolto da un'auto pirata

Catania - Sabato scorso 16 aprile, a seguito delle gravissime ferite riportate, è morto il professor Ruggero Vigo, 70 anni. Il docente - ordinario di Diritto commerciale all'Università di Catania - era stato travolto da un’auto pirata martedì 12 all’incrocio fra via Milo e via Eleonora D’Angiò.

Nato il 12 maggio 1952, dopo un brillantissimo percorso si era laureato in giurisprudenza col massimo dei voti e la lode nel settembre 1974, iniziando subito la carriera universitaria con un assegno di ricerca.

Divenne quindi assistente ordinario nell’anno accademico 1978/’79, professore associato nell’anno accademico 1982/’83, professore straordinario nell’anno accademico 1989/’90 e professore ordinario nell’anno accademico 1992/’93.

Il suo campo di studio era il Diritto commerciale che per tutta la sua vita lavorativa, fino al pensionamento di qualche mese fa, insegnò con competenza e passione nelle Università di Catanzaro prima e Catania poi, dove fu titolare della cattedra nella facoltà di Economia e Commercio, contribuendo in modo sostanziale alla formazione di gran parte dei dottori commercialisti oggi in attività.

Innumerevoli le pubblicazioni, monografie, commentari, articoli su prestigiose riviste giuridiche, note a sentenza ed anche un fondamentale trattato sul “Fallimento delle società”.

I suoi studenti lo hanno temuto per la severità, apprezzato per la disponibilità, e stimato per l’imparzialità. Persona assai schiva e riservata, ma anche capace di forti sentimenti di amicizia vera nei confronti del piccolo gruppo di colleghi con i quali negli anni ‘70 iniziò gli studi universitari.

«Come dimenticare i pomeriggi trascorsi in grande concentrazione nell’austera e storica biblioteca di casa Vigo - racconta l’amica e collega Bruna Abate - interrotti soltanto dal rito del the e biscottini amabilmente serviti dalla mamma, donna Agata Di Bella. Quella preziosa universalità di volumi e tomi, con gesto magnanimo, è stata di recente donata dal prof. Vigo all’Accademia Zelantea di Acireale. Gentiluomo d’altri tempi, dotato di un raffinato humour inglese, è stato l’anima delle riunioni di noi “colleghi”, che per oltre 50 anni abbiamo continuato a vederci e a godere della reciproca compagnia».