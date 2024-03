È morto l'anziano investito a Ragusa

Ragusa - È morto nella notte il pedone investito ieri pomeriggio da un'auto nei pressi di viale delle Americhe a Ragusa. L'anziano 81enne è deceduto per le lesioni riportate e per l'emorraggia cerebrale. L'incidente tra la via Aldo Moro e la via Quasimodo, alla periferia della città.

